PSG : Un énorme pari tenté, c'est risqué !

Ce samedi soir, le PSG et l'Inter se disputeront la finale de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena de Munich. Pour ce choc au sommet, Simone Inzaghi compterait relancer Benjamin Pavard malgré sa blessure récente. En effet, le coach des Nerazzurri aurait prévu de titulariser l'international français, qui n'a pas joué depuis un mois.

PSG-Inter : Pavard n'a pas joué depuis un mois

D'après les indiscrétions d'Il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi a ménagé certains de ses joueurs, dont des éléments blessés, face à Côme vendredi dernier, et ce, pour que tout le monde soit en forme face au PSG. C'est notamment le cas de Lautaro Martinez, privé de compétition depuis le 6 mai à cause d'un souci à une cuisse, et de Benjamin Pavard. N'ayant pas joué depuis le 27 avril, l'international français n'a même pas été convoqué pour le dernier match de la saison en Serie A.