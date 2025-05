Un «ouragan» signe au PSG, l'annonce choc !

Ce samedi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va se frotter à l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Alors qu'Achraf Hakimi a porté les couleurs des Nerazzurri avant de migrer vers Paris, Filippo Conticello - journaliste de la Gazzetta dello Sport - a avoué qu'il regrettait son départ de Milan.

«Je n’avais jamais vu un latéral aussi fort depuis Maicon»

Filippo Conticello a profité de ce rendez-vous entre le PSG et l'Inter pour revenir sur le passage d'Achraf Hakimi chez les Nerazzurri. Et le journaliste de la Gazzetta dello Sport a reconnu qu'il regrettait le départ du Marocain. « Aucun tifosi de l’Inter n’a eu le privilège de le voir jouer en vrai. C’était l’un des meilleurs joueurs de la dernière décennie de l’Inter, et pourtant personne ne l’a vu en tribunes (ndlr : à cause du covid 19). Hakimi était un ouragan, un joueur exceptionnel. Je n’avais jamais vu un latéral aussi fort depuis les années Maicon », a confié le suiveur de l'Inter dans des propos rapportés par RMC Sport. Reste à savoir si Achraf Hakimi (26 ans) soulèvera la première Coupe aux Grandes Oreilles de l'histoire du PSG ce samedi soir à Munich.