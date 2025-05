PSG - Mbappé : La masterclass avec son départ !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

C’était la grande question l’année dernière : comment le PSG allait gérer le départ de Kylian Mbappé ? Très bien visiblement, puisque l’équipe de Luis Enrique a remporté la Ligue 1 et la Coupe de France, avant peut-être la Ligue des champions ce samedi soir. Luis Fernandez a mis en avant le travail du club de la capitale pour compenser son départ, mais a également salué la première saison du Français au Real Madrid.

Luis Enrique l’avait annoncé l’année dernière au moment du départ de Kylian Mbappé , le PSG sera encore meilleur en 2025. Des propos qu’il a depuis tempérés : « Non, non, l’année dernière j’avais également une vraie équipe », mais force est de constater que le club de la capitale semble encore plus fort depuis que le capitaine de l' équipe de France a pris la direction du Real Madrid .

« Dembélé, qui a été très critiqué, est celui qui fait la différence et je suis très heureux pour lui »

« J'attendais de le voir jouer, de commencer la saison. Quand je l'ai vu débuter et commencer la saison, je me suis dit que ce PSG avait la capacité d'aller le plus loin possible. Parce qu'on le voyait faire de grandes choses », estime Luis Fernandez, dans un entretien accordé à AS. « Sans Mbappé, ils ont fait venir beaucoup de joueurs. Et, par exemple, Dembélé, qui a été très critiqué, est celui qui fait la différence et je suis très heureux pour lui. Je pense qu'avec Barcola, Doué, Kvaratskhelia, Ramos... Ils font de très bonnes choses. »