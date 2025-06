PSG : Dembélé vrille en direct face à Bertrand Latour !

Ce samedi soir, Ousmane Dembélé n’aura donc pas marqué face à l’Inter Milan, mais l’essentiel était ailleurs puisque le PSG a remporté la première Ligue des Champions. La joie et l’émotion étaient alors présentes chez tous les Parisiens. D’ailleurs, face à Bertrand Latour sur Canal+, Dembélé a eu une réaction pour le moins inattendue.

« C’est exceptionnel »

Et en ce qui concerne le sacre du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a également confié : « C’est de la fierté, c’est franchement exceptionnel. Jouer la C1, gagner la première et surtout avec la manière. Gagner 5-0 face à l’Inter, c’est difficile. On a montré de la qualité, c’était dur et on est monté en puissance cette saison. On termine par ça, c’est exceptionnel ».