PSG : La grande annonce d’un attaquant... sous la douche !

Pour affronter l'Espagne en demi-finales de Ligue des Nations, Didier Deschamps a convoqué quelques nouvelles têtes, notamment Pierre Kalulu, dont les performances en Italie ont franchi les frontières. Présent en conférence de presse ce samedi, le défenseur de la Juventus a évoqué le moment où il a appris sa convocation de la bouche de Randal Kolo Muani.

« J'étais dans les douches ! »

« J'étais aux vestiaires et c'est Randal qui me l'apprend. J' étais dans les douches ! Randal vient me voir et il me dit 'tu es pris'. Il me montre la liste et je commence à réaliser. On est tous contents aux vestiaires. C'était un bon moment de partage. Cette saison et les précédentes, il y a eu des gros matchs en championnat et en C1 où je réalisais de bonnes performances qui ont dû compter » a confié Kalulu, membre d’une impressionnante fratrie qui a percé au plus haut niveau.