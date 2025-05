OM - PSG : Deschamps perpétue le clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Basile Boli, Souleymane Diawara ou encore Didier Deschamps... Tous ces anciens joueurs de l'OM ont publiquement avoué qu'ils espéraient voir le PSG soulever la Ligue des champions à Munich ce samedi pour le bien du football français. Ce qui a généré un malaise avec d'autres ex-Marseillais comme Eric Di Meco ou Pascal Olmeta. Mais Deschamps persiste et signe, perpétuant sa ligne de conduite.

Ces derniers temps, à l'approche de la finale de Ligue des champions opposant le PSG à l'Inter ce samedi à l'Allianz Arena de Munich, certains joueurs passés par l'Olympique de Marseille ont apporté leur soutien au rival historique parisien. Ce furent le cas de Basile Boli, Souleymane Diawara ou encore Didier Deschamps. Le champion d'Europe 93 avec l'OM l'avait affirmé en conférence de presse la semaine dernière à l'annonce de sa liste pour le Final Four de la Ligue des nations.

«Vous connaissez mon passé, mais évidemment que je souhaite que le PSG puisse gagner cette finale» Et ce vendredi 30 mai, à la veille de la finale de la Ligue des champions, Didier Deschamps a remis ça. « Est-ce que je souhaite une victoire du PSG ? On me repose cette question ! Heureusement. Ma fonction veut ça. Il y a un club français. Vous connaissez mon passé, mais évidemment que je souhaite que le PSG puisse gagner cette finale. En tant que représentant du foot français, ce serait une très bonne chose. (...) Je n'ai pas de message à envoyer aux joueurs concernés. Rien de prévu en particulier. Si les joueurs veulent la regarder, ils la regarderont. Pas d'obligation ».