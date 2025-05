OM : La grosse révélation sur Deschamps et le PSG !

Alors que le PSG s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan, Basile Boli évoque les différences avec le sacre de l’OM en 1993. Pour la légende marseillaise, l’équipe parisienne manque encore d’expérience, contrairement à celle de Raymond Goethals, emmenée par Didier Deschamps et Franck Sauzée.

À jamais les premiers… mais peut-être plus les seuls. L’ OM devra peut-être faire un peu de place parmi les vainqueurs français de la Ligue des champions pour y accueillir le PSG . Les Parisiens joueront la finale face à l’Inter Milan ce samedi 31 mai, un match ô combien important pour le club de la capitale.

Dans un entretien avec L’Équipe, la légende de l’ OM Basile Boli explique que le PSG devra faire attention à sa jeunesse et à son manque d’expérience :

«On avait une équipe beaucoup plus expérimentée»

Basile Boli estime que l’OM de 1993 ne ressemble pas à l’équipe actuelle du PSG, notamment grâce à son milieu de terrain solide, dirigé par un certain Didier Deschamps :

« Avec le vieux (Raymond Goethals), on avait une équipe beaucoup plus expérimentée, redoutable tactiquement avec notre duo au milieu, Didier (Deschamps) et Franck (Sauzée). »