De Zerbi - OM : Ça va exploser !

Après une petite attente, Roberto De Zerbi a finalement décidé de rester, renforçant même le lien avec sa direction dont Pablo Longoria et Medhi Benatia. Cependant, Daniel Riolo se réfère au caractère bien trempé des trois hommes, ajouté au côté volcanique de l’OM. Et il n’écarte pas l’idée que cela puisse exploser.

Au terme d'une réunion aux Etats-Unis avec tout l'état-major de l'OM, Roberto De Zerbi a finalement poursuivi sa mission et sera bien à la tête du club phocéen la saison prochaine. Cependant, Daniel Riolo n'écarte pas un nouveau clash.

«L’OM c’est quand même un contexte particulier» « De Zerbi a-t-il fait le plus dur lors de sa première saison à l’OM ? J’ai envie d’être d’accord, mais aussi de me méfier. L’OM c’est quand même un contexte particulier. Oui cette année a été tellement mouvementée pour un coach qui n’a pas l’habitude de ce genre d’ambiance que j’espère qu’il a évacué une tonne de pression déjà, que le trio qu’il va former avec Benatia et Longoria va se renforcer », estime le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.