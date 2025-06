Le PSG sacré, le Ballon d'or pour Ousmane Dembélé ?

Le match de l'année s'est déroulé samedi soir à l'Allianz Arena de Munich avec la finale de la Ligue des champions. Ousmane Dembélé, préténdant au Ballon d'or, était de la partie contrairement à Lamine Yamal, Raphinha ou encore Pedri qui sont d'autres joueurs cités pour le Saint-Graal individuel. Cette rencontre a-t-elle livré le verdict du Ballon d'or 2025 ? C'est notre sondage du jour !

Pour TNT Sports, le journaliste Julien Laurens posait comme beaucoup avant lui et après lui la question suivante à Ousmane Dembélé : « Peut-on parler du Ballon d'or ? ». « Comme je l’ai dit, tout le monde me parle de ça, mais avant de penser à tout ça, il faut gagner la Ligue des Champions. Quand tu es joueur du PSG, il y a bien plus important que les trophées individuels, tu dois penser à ramener cette coupe-là, et c’est plus collectif ». En conférence de presse, Ousmane Dembélé y a encore eu le droit vendredi soir pendant le point presse d'avant-match aux côtés de Marquinhos .

Clément Lenglet nomme Ousmane Dembélé... mais pas seulement !

Et sinon ? Clément Lenglet, de retour en équipe de France après de longs mois d'absence, a lui aussi été invité à s'exprimer sur l'identité du futur lauréat du Ballon d'or à ses yeux. Homme de beaucoup d'amis, le défenseur du FC Barcelone prêté à l'Atletico de Madrid n'a pas manqué de citer en priorité Ousmane Dembélé. « Plusieurs joueurs ont fait une grande saison, notamment des amis. Ousmane fait partie des grands favoris par rapport ce qu'il a montré cette saison, sa progression face au but, on voit que c'est un joueur différent dans la surface. J'en suis super content parce qu'il le mérite ». Clément Lenglet n'oublie cependant pas quelques joueurs du FC Barcelone, demi-finaliste de la C1 avec la Coupe du roi et la Liga raflés. De son point de vue, Lamine Yamal ou encore Pedri sont également de gros prétendants au Ballon d'or. « J'ai aussi des amis à Barcelone qui ont fait une grande saison, même s'il n'y aura pas de titre en Ligue des champions, ils ont été très performants, je pense à Pedri et à Lamine qui a été brillant. J'ai envie de rajouter Julian Alvarez. Malgré la saison sans titre de l'Atlético, il a été performant dans tous les grands matches, a marqué, fait des passes décisives, et a été super important défensivement. C'est un joueur complet, qui a brillé toute la saison ».

Cette finale de Ligue des champions a-t-elle scellé la course au Ballon d'or ?