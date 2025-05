Une star au PSG : La punchline d'Ousmane Dembélé !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Gardien de but de renom, Gianluigi Donnarumma a montré quelques difficultés par moments au Paris Saint-Germain. Mais depuis son son accident face à Wilfried Singo qui lui avait valu des points de suture au visage en décembre dernier, le gardien du PSG est depuis intouchable et infranchissable pour Ousmane Dembélé.

Le 18 décembre 2024, Gianluigi Donnarumma quittait ses partenaires au bout de seulement 22 minutes de jeu sur la pelouse de l' AS Monaco (4-2). La faute au crampon de Wilfried Singo qui avait involontairement essuyé sa chaussure sur la joue du gardien du PSG au moment d'une tentative de but monégasque. Un coup à la tête qui a semblé considérablement endurcir le portier italien.

Donnarumma grand patron et sauveur du PSG à Aston Villa

Depuis, Gianluigi Donnarumma a livré masterclass sur masterclass et notamment en Ligue des champions. Ce fut le cas à Liverpool en 1/8ème de finale retour avec ses multiples arrêts pendant la rencontre et lors de la séance de tirs au but. Même son de cloche à Birmingham en quart de finale retour contre Aston Villa avec des sauvetages une fois de plus déterminants pour le Paris Saint-Germain.