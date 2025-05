Zidane - PSG : L’énorme regret en direct

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien vainqueur de Roland-Garros, Yannick Noah n'avait pas hésité à donner un coup de main au PSG avant la finale de Coupe des Coupes en 1996. Cette année, l'ancien tennisman n'a pas été appelé par Luis Enrique, mais il sera devant son écran pour supporter le club parisien. Avant le coup d'envoi, il a toutefois exprimé un petit regret avant cette finale de Ligue des champions.

La rivalité avant le pays. A Marseille, excepté quelques rares citoyens, les supporters de l’ OM seront derrière l’Inter ce samedi lors de la finale de Ligue des champions . Natif de la cité phocéenne , Zinédine Zidane n’a pas voulu adopter cette vision et a tenu à apporter son soutien au PSG . « Bien sûr, on va regarder oui ! Même moi qui suis Marseillais de toute façon, il va falloir que l’équipe française gagne » avait confié le champion du monde 1998.

Ancien vainqueur de Roland-Garros, Yannick Noah a donné son point de vue sur ce choc en Ligue des champions. Celui avait aidé le PSG à remporter la Coupe des coupes en 1996 est tombé amoureux de cette formation de Luis Enrique et regrette que cet attachement ne soit pas partagé par l’ensemble de l’hexagone.

La déception de Noah

« Le PSG a bougé, a grandi. Si on avait fait appel à moi ? Je n’aurais pas grand-chose à dire, tout est en place. Dans le meilleur des mondes, j’aurais voulu que toute la France soit derrière le PSG, mais bon. Elle est sympa cette équipe, ce sont des mômes. On sent une amitié dans cette équipe » a déclaré Noah dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.