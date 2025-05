«On a beaucoup souffert», l'aveu choc au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jour de finale pour le PSG à Munich contre l'Inter. Est-ce que le Paris Saint-Germain remportera la première Ligue des champions de son histoire ? Le suspense est à son comble, mais le vestiaire de Luis Enrique est prêt à répondre présent comme l'a affirmé Achraf Hakimi au micro de Canal+ qui a eu l'air assez ébahi par l'ambiance.

Le Paris Saint-Germain vit une finale de Ligue des champions ce samedi soir, la deuxième seulement de son histoire. C'est à Munich où Chelsea et l'OM avaient remporté leur première Ligue des champions en 2012 et en 1993 que le PSG tentera d'imiter ses prédécesseurs dans une ambiance incroyable qui a bluffé Achraf Hakimi.

«Un moment unique dont il faut profiter» « C'est incroyable, un moment unique dont il faut profiter. Je pense que les supporters méritent ce moment. Nous aussi, on a beaucoup souffert, c'est le moment de faire quelque chose », a affirmé un Achraf Hakimi ébahi au bord de la pelouse au de l'Allianz Arena. Relancé par le journaliste Dominique Armand, le défenseur du PSG s'est attardé sur les menaces de l'Inter avant le choc. « On connaît les points forts de l'Inter. On a beaucoup travaillé cette semaine. On est concentrés sur notre jeu, on ne va pas changer les choses et on va essayer de dominer tout le match comme on fait. Et après, essayer de ne pas laisser à l'Inter l'opportunité de faire des choses où ils sont plus forts que nous ».