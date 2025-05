PSG : Ousmane Dembélé, le coup de pression en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une réalisation en deux mois pour Ousmane Dembélé avec le PSG. A l'approche de cette finale de Ligue des champions entre le club de la capitale et l'Inter ce samedi soir, Pascal Dupraz et Jean-Michel Larqué ont clairement rappelé à Dembélé qui se devait de faire gagner le Paris Saint-Germain pour ce grand rendez-vous.

Hormis son but marqué en demi-finale aller de Ligue des champions face à Arsenal le 29 avril dernier (1-0), Ousmane Dembélé n'a plus marqué depuis la demi-finale de Coupe de France le 1er avril dernier avec son doublé signé contre Dunkerque (4-2). Un but seulement donc en près de deux mois pour le numéro 10 du Paris Saint-Germain.

«Il faut aussi la personne censée mettre ces ballons au fond» Et pourtant, le meilleur buteur de la saison du PSG (33) en a tout de même inscrit 25 rien que sur l'année civile. Bien qu'il ne soit plus aussi réaliste devant le but, Ousmane Dembélé est tout bonnement le facteur X de cette équipe du PSG du point de vue de Pascal Dupraz qu'il a partagé ce samedi sur les ondes de RMC. « Il faut certes que le collectif du Paris Saint-Germain prenne le pas sur l'Inter mais il faut aussi la personne censée mettre ces ballons au fond... Et Dembélé est la personne pour faire le taff! C'est le facteur X. Je suis convaincu qu'il faut un Dembélé des grands soirs pour gagner. Un Dembélé qui fait la différence comme il l'a toujours fait en Ligue des champions ».