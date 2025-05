Le PSG a trouvé son Zidane ?

Ce samedi soir, le PSG de Luis Enrique doit se frotter à l'Inter en finale de la Ligue des Champions, et ce, à l'Allianz Arena de Munich. D'après Jean-Michel Larqué, Ousmane Dembélé doit réaliser un grand match pour offrir son premier titre en C1 au club de la capitale, comme Zinedine Zidane l'a fait en 1998 lorsqu'il a permis à la France d'obtenir sa première étoile.

Dembélé va offrir la Ligue des Champions au PSG ?

« Dans les grands matchs, qui fait la différence ? Ceux qui ont le plus de talent font la différence, c'est une évidence, ce sont les finales. En finale de Coupe du monde en 2002 c'est "Il Fenomeno" Ronaldo. Lors de la finale de Coupe du Monde 1998, c'est Zidane. C'est pas toujours le cas, mais dans les sports collectifs ou individuels, l'histoire est souvent la même. Ce sont ceux qui ont le plus de talent qui font la différence. Et si ce soir (samedi), on a un grand Dembélé, évidemment que les chances du PSG seront beaucoup plus importantes. Dembélé a totalement changé, peut-être que ça le surprend lui-même cette métamorphose. Quand je le vois devant le but aujourd'hui, et que je me souviens de la précipitation qui était la sienne l'an passé, il y a dû y avoir un travail sur lui-même, probablement du staff, de l'entraineur... mais la progression est absolument phénoménale. Et elle peut, et elle doit, se traduire ce soir par un bon match », a affirmé Jean-Michel Larqué sur les ondes de RMC Sport.