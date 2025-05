PSG : Jackpot à 200M€ ?

Ce samedi soir, le PSG affronte l'Inter en finale de la Ligue des Champions. En cas de victoire face aux Nerazzurri, les Parisiens vont toucher le jackpot. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi touchera environ 200M€ de recette globale s'il remporte la toute première Ligue des Champions de son histoire à l'Allianz Arena de Munich.

Une saison record pour le PSG

A en croire L'Equipe, le PSG a encaissé une somme proche de 63,35M€ dès son entrée en lice lors de la Ligue des Champions 2024-2025, soit 18,62M€ de prime de participation, 33,66M€ grâce à son classement sportif lors des cinq dernières saisons et pour ses droits télé, et 11,07M€ pour son historique sportif. Grâce à sa qualification pour les barrages, le PSG a atteint le chiffre de 80,91M€, puis il a récupéré 11M€ supplémentaires pour sa participation aux huitièmes de finale, 12,5M€ de plus pour les quarts et enfin 15M€ pour avoir rejoint le dernier carré de la compétition. Et en cas de titre, le club de la capitale récupérera un nouveau chèque de 25M€. Le PSG encaisserait donc environ 144,5M€ au total. A cela s'ajouterait 4M€ pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Sans oublier les recettes billetterie pour huit matchs à guichet fermés au Parc des Princes, qui ont rapporté près de 60M€. Pour une telle saison, qui serait record, la recette globale du PSG pourrait être de 200M€.