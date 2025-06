Mbappé : Le PSG a menti à Luis Enrique ?

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. Alors que sa direction lui avait donné des garanties à moyen terme avec la star de 26 ans, Luis Enrique aurait eu du mal à digérer son départ précoce.

PSG : Mbappé est parti trop tard pour Luis Enrique

D'après les indiscrétions de Sports Zone, Luis Enrique a mal pris le départ de Kylian Mbappé le 1er juillet 2024, et ce, parce que les hautes sphères du PSG lui avaient donné des garanties à moyen terme avec l'attaquant de 26 ans. En ayant voulu à sa direction, l'entraineur espagnol aurait préféré faire sans Kylian Mbappé un an plus tôt. Malgré tout, Luis Enrique a réussi à offrir sa toute première Ligue des Champions au PSG ce samedi soir. En effet, la bande à Marquinhos a étrillé l'Inter en finale à l'Allianz Arena de Munich.