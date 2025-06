PSG : L’annonce surprise du Real Madrid !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi soir, le PSG a remporté la toute première Ligue des champions de son histoire, et avec la manière. Les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée de l’Inter Milan (5-0) et leur performance a même été saluée par le Real Madrid. La Casa Blanca a félicité le club de la capitale, avec un message spécial à l’attention de Luis Enrique.

« Nos félicitations les plus spéciales à notre bien-aimé Luis Enrique »

« Félicitations au PSG et à leurs supporters pour leur Ligue des champions 2024-2025 amplement méritée. Et nos félicitations les plus spéciales à notre bien-aimé Luis Enrique, avec un souvenir ému et affectueux pour sa fille Xana », a déclaré le Real Madrid.