Incroyable, le PSG a «régalé» un ancien de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi soir face à l’Inter Milan, le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire, au terme d’une rencontre que les Parisiens ont dominé de bout en bout (5-0). Une performance qui a impressionné Christophe Dugarry, qui s’est « régalé devant ce match » et a surtout insisté sur la supériorité technique des hommes de Luis Enrique.

Une finale qui restera dans les annales. Après des années d’attente et de déception, le PSG a soulevé samedi soir la coupe aux grandes oreilles pour la toute première fois dans l’histoire du club. Au-delà de ce moment historique pour Paris, c’est aussi la manière d’y parvenir qui a impressionné, les hommes de Luis Enrique ayant totalement dominé l’Inter Milan de Simone Inzaghi.

« C'était irréel, époustouflant, incroyable, impressionnant » « C'était irréel, époustouflant, incroyable, impressionnant. Moi, j’ai été une nouvelle fois été bluffé par la qualité technique de cette équipe. Ça a été une leçon de toute la panoplie que peut avoir un joueur de foot dans ses pieds. C'est-à-dire la qualité de passe, des contrôles orientés, des talonnades, des déviations, des mouvements, de tout. C’était un ballet quoi. Des fois, ça redoublait de passe, trois, quatre, cinq fois, et les Italiens étaient à côté et ne savaient pas s’il fallait y aller, pas y aller. Ils ont pas réussi à attraper le ballon. Sincèrement, ça a été un kif absolu, moi qui aime avant tout le jeu et la qualité technique », a confié Christophe Dugarry dans l’After Foot sur RMC.