Le mea culpa après l'humiliation du PSG !

Samedi soir, le PSG a frappé très fort en s’imposant 5-0 contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Forcément, si les supporters parisiens sont à la fête, ce n’est pas le cas de leurs homologues milanais. Le président intériste Giuseppe Marotta a d’ailleurs tenu à présenter ses excuses auprès des fans du vice-champion d’Italie.

Samedi soir, le PSG jouait le match le plus important de son histoire. Face à l’ Inter Milan , le club de la capitale disputait une nouvelle finale de Ligue des champions . Après 2020, Paris avait une nouvelle occasion d’inscrire son nom au palmarès de la prestigieuse compétition et les hommes de Luis Enrique n’ont pas laissé passer leur chance.

Le récital parisien

Si on pouvait s’attendre à un match serré, ce ne fut pas du tout le cas. Rapidement dominateur, le PSG n’a pas laissé une seconde respirer l’Inter Milan et s’est finalement imposé 5-0. Un score encore jamais atteint lors d’une finale de Ligue des champions. Désiré Doué par deux fois, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi et Senny Mayulu sont les buteurs parisiens.