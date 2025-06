PSG : L'annonce de Luis Enrique qui va dégoûter Mbappé !

2025 a donc été la bonne année pour le PSG. Après 2020, le club de la capitale a enfin remporté la Ligue des champions, grâce à son succès étincelant en finale face à l’Inter Milan (5-0). Une démonstration qui augmente un peu plus la cote d’Ousmane Dembélé pour le Ballon d’or. En tout cas, selon Luis Enrique, cette récompense devrait revenir au Parisien et donc pas à Kylian Mbappé.

Face à l’ Inter Milan , c’est Désiré Doué qui a été élu homme du match. Il faut dire que le jeune Français a brillé en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive. Ousmane Dembélé n’est lui aussi pas en reste, car même s’il n’a pas marqué, l’attaquant du PSG a délivré deux caviars, pour l’ancien Rennais et pour Khvicha Kvaratskhelia .

Luis Enrique vote Dembélé pour le Ballon d’or

Forcément, avec cette nouvelle bonne prestation et ce titre prestigieux, Ousmane Dembélé est plus que jamais favori pour le Ballon d’or. En conférence de presse, Luis Enrique a d’ailleurs déclaré que le Français méritait de loin ce titre, et qu’il devrait donc dégoûter Kylian Mbappé. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Tout le monde se préoccupe du fait de savoir à qui je donnerais le Ballon d'or. Je donnerais le Ballon d'or à Ousmane Dembélé pour la manière dont il a défendu dans cette finale. C'est ce qu'on appelle mener une équipe. Je crois sincèrement qu'il mérite le Ballon d'or, sans aucun doute, pas seulement pour les titres remportés ou les buts marqués mais pour sa manière de presser. Il l'a fait toute la saison mais de façon exceptionnelle dans cette finale. »