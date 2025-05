Le jour où tout a basculé, l'incroyable révélation au PSG !

En huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG était opposé à Liverpool. Vaincus 1-0 à l’aller, les Parisiens s’étaient imposés 1-0 lors du match retour, grâce à Ousmane Dembélé, et ils avaient par la suite triomphé lors de la séance des tirs au but. Une victoire qui a fait dire à l’attaquant français que cette fois, c’était la bonne pour Paris.

Dembélé revient sur la victoire contre Liverpool

En huitième de finale, c’est donc Liverpool qui se dressait sur le chemin du PSG. Après une défaite lors du match aller (0-1), les Parisiens s’étaient imposés au retour sur le même score, avant de sceller leur qualification lors de la séance de tirs au but. Une rencontre particulièrement symbolique pour Ousmane Dembélé, qui a expliqué pourquoi à Canal+. « On marque 1-0. On voit que Liverpool a beaucoup d'occasions, ils ratent. Ils touchent le poteau, Donnarumma fait des arrêts incroyables et tu vas jusqu'aux penalties. Je me suis dit « non, on va gagner ». Ce sont des bons souvenirs. Liverpool, c'est la plus belle victoire en Ligue des champions, pour l’instant. »