PSG - Dembélé : La bourde face à Thierry Henry !

Quelle soirée pour le PSG ! Ce samedi, le club de la capitale a remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Suite à ce sacre, Ousmane Dembélé s’est notamment rendu sur le plateau de CBS Sports où se trouvait notamment Thierry Henry. Et face au champion du monde 98, le numéro 10 du PSG a été l’auteur d’une bourde qui a amusé tout le monde.

En rachetant le PSG , le Qatar n’avait qu’un rêve : remporter la Ligue des Champions. Il aura fallu attendre 14 ans et plusieurs échecs pour que cela se réalise. Ce 31 mai 2025 restera dans l’histoire du club de la capitale qui s’est offert sa première Coupe aux grandes oreilles en disposant avec la manière de l’ Inter Milan (5-0). Forcément, la joie était immense au PSG et peut-être qu’ Ousmane Dembélé n’avait pas les esprits clairs en se rendant au micro de CBS Sports.

« C’est de la fierté »

Ousmane Dembélé était en tout cas plus heureux que jamais de remporter cette Ligue des Champions avec le PSG. « C’est de la fierté, c’est franchement exceptionnel. Jouer la C1, gagner la première et surtout avec la manière. Gagner 5-0 face à l’Inter, c’est difficile. On a montré de la qualité, c’était dur et on est monté en puissance cette saison. On termine par ça, c’est exceptionnel », a confié le Parisien après la rencontre.