Transferts : Le message intrigant d'une star du PSG !

Samedi soir, le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire après une victoire éclatante 5-0 contre l’Inter Milan. Héroïque lors des précédentes rencontres, Gianluigi Donnarumma n’a cette fois pas eu besoin de briller face aux coéquipiers de Nicolo Barella. Mais après la rencontre, le portier parisien a laissé planer le doute sur son avenir.

Si le PSG est arrivé en finale de la Ligue des champions , c’est avant tout grâce à Gianluigi Donnarumma . Le portier italien a plus d’une fois sauvé les Parisiens lors des matches précédents grâce à ses arrêts décisifs, comme face à Liverpool en huitième de finale retour, par exemple. Mais face à l’ Inter Milan , le gardien de but n’a pas eu grand-chose à faire et il a été très peu sollicité par les attaquants milanais.

Donnarumma laisse planer le doute sur son avenir

Grâce à ses performances en Ligue des champions cette saison, Gianluigi Donnarumma a convaincu le PSG de prolonger son contrat. Les deux parties sont depuis longtemps en négociations, mais il n’y a toujours pas d’accord. Le portier s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir après la finale face à l’Inter Milan, au micro de Sky Sport, et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa déclaration est plutôt intrigante et laisse clairement planer un doute. « Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours. Maintenant je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matchs très importants. » La prolongation de l’Italien sera à coup sûr l’un des feuilletons de l’été.