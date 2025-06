Le PSG sacré, ça va coûter cher ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un sacre tant attendu en Ligue des champions au terme d’une soirée magique à Munich samedi avec un large succès 5 buts à 0 contre l’Inter. Ce dénouement a engendré des scènes de liesse, mais pas que puisqu’un envahissement de terrain de quelques centaines de supporters du PSG a été rapporté et visible par les diffuseurs de la finale. L’UEFA ouvrirait une procédure à l’encontre du Paris Saint-Germain.

Samedi 31 mai 2025 restera dans l’histoire comme étant le jour où le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des champions. Et qui plus est à Munich contre une équipe milanaise, à l’instar de l’OM en 1993. Cette fois-ci, le PSG s’est offert l’Inter et non l’AC Milan à la différence des Marseillais. Pour son premier sacre, le club de la capitale a fait les choses en grand en passant 5 buts à son adversaire sans en encaisser : du jamais vu.