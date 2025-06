PSG : L’appel surprise à Neymar !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 19 ans, Désiré Doué ne pouvait rêver mieux pour achever cette saison hors du commun pour le PSG. Auteur d'un doublé face à l'Inter en finale de Ligue des champions, le joueur français a reçu les félicitations de Marcelo, ancien membre du Real Madrid. Doué a profité de la présence du Brésilien pour lui faire passer un message.

Le PSG a réalisé un festival sur la pelouse de Munich ce samedi soir. Face à l’Inter, le club parisien a survolé les débats, remportant la victoire la plus large d’une finale de Ligue des champions (5-0). Signe d’une saison réussie et d’un effectif en excellente santé, les jeunes ont su se mettre en évidence. Senny Mayulu a inscrit le dernier but de son équipe, tandis que Désiré Doué est allé de son doublé.