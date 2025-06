Klopp - Guardiola : L’énorme coup du PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Enfin ! Le PSG tient la première Ligue des champions de son histoire et c'est Luis Enrique qui lui a offert. Par conséquent, l'avenir du technicien espagnol se pose sur le très long terme. L'Espagnol a prolongé jusqu'en 2027, mais sera-t-il l'entraîneur d'une épopée sur le très long terme à l'image de Jürgen Klopp ou Pep Guardiola ? C'est une possibilité.

Point central du projet, Luis Enrique a donc décroché la Ligue des champions dès sa deuxième saison sur le banc du PSG . Un accomplissement qui pourrait lasser certains coachs, tentés de partir avec le sentiment du devoir accompli. Mais L'EQUIPE précise que le technicien espagnol, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2027, a plusieurs raisons de ne pas se sentir déjà rassasié. Déjà il possède les pleins pouvoirs au sein du nouveau projet parisien. Doha n'intervient plus directement sur les décisions en interne et surtout, Luis Enrique a une excellente relation avec Luis Campos .

Un futur à la Guardiola ou Klopp ?

Sous contrat jusqu'en 2027, jusqu'où peut aller Luis Enrique alors qu'aucun entraîneur du PSG n'est resté plus de trois de suite sous l'air QSI ? L'EQUIPE évoque les autres longues fidélités récentes dans le football européen, à l'image de Jürgen Klopp, qui a connu une perte d'énergie à Liverpool après huit saisons et demie, ou encore de Pep Guardiola, qui va entamer une dixième saison à Manchester City. Et dans ces deux exemples, en plus des résultats, le point commun est le pouvoir sportif absolu accordé aux entraîneurs qui ont bénéficié d'une totale liberté. Comme Luis Enrique au PSG.