Transferts : Cherki confirme pour le PSG !

Le train est passé pour Rayan Cherki. La saison dernière, le joueur lyonnais avait eu la possibilité de rejoindre le PSG. Mais alors que l'affaire était bien engagée, le milieu offensif avait mis fin aux négociations pour se rapprocher du Borussia Dortmund. Interrogé sur cet épisode, le néo-international français n'exprime aucun regret.

Ce lundi, Cherki confirme qu’il aurait pu signer au PSG. « On revient toujours à la même chose : je suis un être humain. J'aurais pu faire d'autres choix, aller au Paris Saint-Germain directement et très tôt dans le mercato, sans même parler avec Dortmund. Mais cela fait partie de mon histoire, de mes étapes. C'était aussi mon premier gros mercato, où j'ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi » a déclaré le joueur.

L'heure du départ est arrivée

Au cours de cette année, Cherki a beaucoup appris. Et aujourd’hui, il se sent prêt à découvrir une nouvelle équipe. « Aujourd'hui, je suis prêt. Même si on aspirait à mieux collectivement et que c'est ce qui prime, je pense que je peux être satisfait sur le plan plus personnel. Battre les records que j'ai battus, les quelques récompenses individuelles, les liens humains magnifiques que j'ai tissés dans mon club de coeur... C'est un peu la finalité de toutes les années de travail, où ça a été dur pour moi » a-t-il déclaré. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG ne s’est pas manifesté récemment.