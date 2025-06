Cherki : Le nouveau Zidane débarque !

Fraîchement convoqué en équipe de France, Rayan Cherki ne cache pas son admiration pour Zinédine Zidane. Avec une saison exceptionnelle à l’OL, le jeune meneur de jeu rêve déjà de marcher dans les pas de la légende tricolore, dont le retour chez les Bleus semble de plus en plus proche.

Après de nombreux mois à être snobé par Didier Deschamps , Rayan Cherki a enfin connu sa première convocation chez les Bleus. L’attaquant tricolore réalise une très bonne saison avec l’OL et cumule 12 buts et 20 passes décisives. Après un parcours remarquable en Europa League, Cherki aura mérité sa convocation.

«Bien sûr que c’est une envie»

Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Zidane avait donné un gros indice concernant son avenir chez les Bleus : « J’ai mis ma carrière un peu en standby, mais je me sens entièrement à 100 % entraîneur. Comme je me sens légitime… L’équipe de France, j’y ai joué, j’ai fait pratiquement 12, 13 ou 14 ans de joueur. Bien sûr que c’est une envie. Mais là, il y a un sélectionneur en place, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. Moi, j’ai toujours respecté le football et les gens. Donc voilà, ce n’est pas tout à fait le moment. Mais quand viendra le moment, ce sera avec grand plaisir si la possibilité se présente. »