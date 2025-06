Transfert de Rayan Cherki : Une fake news balancée ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rayan Cherki est sans contestation possible l'une des étoiles montantes du football français. Et à 21 ans, la pépite formée à l'OL devrait plier bagage pendant le mercato d'été... vers Manchester City ? C'est la tendance affichée dans les médias ces derniers temps, mais aucune rencontre n'aurait eu lieu d'après Walid Acherchour. Explications.

Lors de sa prolongation de contrat en septembre dernier jusqu'à l'été 2026 seulement, un gentlemen agreement a été passé entre le clan Rayan Cherki et l'Olympique Lyonnais. En effet, un prix de départ de 22M€ a été fixé pour cet été 2025 afin de faciliter le départ de celui qui a été meilleur passeur et meilleur dribbleur de la saison de Ligue 1 avec l'OL. Ces derniers jours, un rapprochement a été signalé dans la presse pour que le milieu offensif de 21 ans devienne la nouvelle recrue de Manchester City et donc le successeur de Kevin De Bruyne.

«City est intéressé et va faire sa première offre dans les prochains jours» Renseigné sur le dossier Rayan Cherki, Walid Acherchour s'est attardé sur la question pendant l'Afrer Foot de vendredi soir. « Rayan Cherki n'a toujours pas dit oui à Manchester City. City est intéressé et va faire sa première offre dans les prochains jours à l'Olympique Lyonnais. Manchester City et l'Olympique Lyonnais aimeraient que ça se concrétise très rapidement parce que City a la Coupe du monde des clubs qui arrive très rapidement avec le départ de Kevin De Bruyne en Italie donc il faut le remplacer. Lyon a rapidement besoin de liquidités ».