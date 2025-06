PSG : Puni par Luis Enrique, Dembélé lui répond !

Alexis Brunet

Si aujourd’hui le PSG est champion d’Europe, plus tôt dans la saison il avait eu de grosses difficultés en Ligue des champions. Il y avait même quelques tensions entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé, car le premier n’avait pas fait appel au second pour le déplacement sur la pelouse d’Arsenal (défaite 2-0). Le Français est d'ailleurs revenu sur cette sorte de punition de la part de l’Espagnol.

Après de nombreux échecs et tentatives infructueuses, le PSG est enfin récompensé. Samedi soir, le club de la capitale s’est offert le premier titre en Ligue des champions de son histoire. Les Parisiens ont livré une prestation éblouissante, puisqu’ils se sont imposés 5-0 contre l’Inter Milan qui n’a rien pu faire face au récital du champion de France.

Le PSG revient de loin La saison du PSG finit donc en apothéose, mais cela n’a pas toujours été simple pour le club de la capitale. Les coéquipiers de Marquinhos reviennent de loin, car la première phase de la Ligue des champions a été très compliquée. Les Parisiens collectionnaient alors les mauvais résultats et étaient même passés tout proches de l’élimination avant les phases finales. Finalement, les joueurs de Luis Enrique avaient réussi à relever la barre in extremis et grand bien leur a pris.