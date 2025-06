PSG : La soirée merveilleuse que Daniel Riolo n’a pas vu venir !

Le PSG est enfin champion d’Europe ! Le club de la capitale a écrasé l’Inter Milan 5-0 pour décrocher sa première Ligue des champions. Un moment que Daniel Riolo, supporter de toujours, n’imaginait plus vivre. Submergé par l’émotion, le journaliste a livré un témoignage fort sur RMC dans l’After Foot.

Interrogé dans l’After Foot sur cette soirée, Daniel Riolo explique vivre un rêve éveillé : « J’ai les images devant les yeux. Cette soirée, je pensais qu’elle n’arriverait jamais. Voir le maillot rouge et bleu avec la Ligue des champions dans les bras d’un mec qui porte ce maillot-là… On l’a tellement attendue. Il y a la chanson : après tant d’années de galère et de combat. Les supporters du PSG, comme moi, depuis toujours… Il y avait tout le monde ce soir. Je vois le plateau de M6 avec Youri Djorkaeff, Raí, Luis (ndlr : Fernandez), tout le monde est rassemblé. »

«J’attendais que la fin»

« Tous ceux qui, pendant des années, ont dit que ce club n’avait soit pas d’histoire, soit s’en moquaient… On a connu tellement de désillusions qu’on pensait que ça ne viendrait jamais. Et au moment où ça arrive, toute la famille du PSG est là, réunie. Je crois que j’ai arrêté de regarder à 2-0, parce que je ne voyais pas d’où pouvait venir le suspense tellement le PSG dominait. On est là sur les Champs, donc je me suis mis au balcon et je regardais la foule en bas. Le match, j’attendais que la fin », explique le supporter du PSG sur les ondes de RMC.