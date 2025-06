Kylian Mbappé : Des licenciements à venir !

En plus d'être joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé doit également assumer la casquette d'actionnaire majoritaire du SM Caen. Et celle-ci n'est pas simple à porter à la suite de la relégation en National du club normand. Une catastrophe pas sans conséquences pour de nombreux employés du Stade Malherbe.

Au moment du rachat du SM Caen par Kylian Mbappé , on s'imaginait alors de grandes choses au sein du club normand. La saison aura finalement été un enfer pour le Stade Malherbe . En effet, ça a été un fiasco total avec au bout une relégation en National. Une catastrophe sportive qui va obliger Mbappé et ses équipes à trancher dans le vif à Caen .

Une relégation qui coûte des millions à Mbappé !

A tous les niveaux, ce rachat du SM Caen est une catastrophe pour Kylian Mbappé. Romain Molina avait notamment fait savoir : « C'est le pire rachat d'un joueur, mais de très très loin. Un club qui perd entre 10 et 12M€ par an, tu ne le valorises pas 20M€. Mais qui conseille le joueur pour faire ça ? Avec la descente en National, ça va aussi lui faire 15 briques. En un an et demi, il y en a pour 35 briques. Economiquement, ça ne fait aucun sens. Tout ton salaire du Real va y passer ». Reste désormais à savoir si Kylian Mbappé réussir à redresser la barre à Caen en retrouvant rapidement la Ligue 2, sans quoi, la catastrophe sera inévitable.