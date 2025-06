Kylian Mbappé, le deal pour passer «des moments uniques» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi, Kylian Mbappé se retrouve au coeur de la nouvelle publicité du groupe All Accor. La star du Real Madrid, en partenariat avec la marque depuis plusieurs mois maintenant, incarne ainsi la campagne intitulée « Don’t be a Guest, be a Guest Star ». Une association particulière aux yeux de Mbappé.

Avec Kylian Mbappé, All Accor a lancé sa nouvelle campagne. A propos de celle-ci, Alix Boulnois, Directrice Générale Commercial, Digital & Tech, a fait savoir : « ALL Accor est bien plus qu’une simple plateforme de réservation : c’est un véritable catalyseur d’expériences, porté par un programme de fidélité ambitieux qui transforme chaque séjour en moment mémorable. Avec plus de 100 millions de membres, ce programme ne cesse de s’imposer comme l’un des plus engageants au monde, preuve de sa capacité à fidéliser et inspirer. Avec ALL Accor, les voyageurs, qu’il s’agisse de Kylian Mbappé ou d’explorateurs du quotidien sont assurés d’une attention singulière, sans aucune distinction, pour vivre une expérience véritablement exceptionnelle tout au long de leur voyage, du moment où ils réservent jusqu’à l’après-séjour ».

« Ma relation avec ALL Accor, ce n’est pas juste un partenariat » Kylian Mbappé est lui en tout cas très heureux de ce rôle qui lui a été confié. « Ce que j’aime avec cette campagne, c’est qu’elle dit quelque chose de simple : chacun mérite de se sentir spécial. Nous méritons tous de vivre des moments uniques, peu importe qui nous sommes ou d’où nous venons. Ma relation avec ALL Accor, ce n’est pas juste un partenariat. C’est une histoire qui dure, parce qu’on partage la même vision des choses : l’exigence, le respect, et l’envie de bien faire », a fait savoir la star du Real Madrid.