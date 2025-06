Kylian Mbappé, le break impossible

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec la Supercoupe d'Europe, la Liga, la Coupe du roi, la coupe intercontinentale, la Supercoupe d'Espagne ainsi que la Ligue des champions, le tout sans compter les rassemblements avec l'équipe de France, la saison de Kylian Mbappé a été longue. De quoi permettre à Pierre Ménès d'avancer que l'attaquant du Real Madrid aurait pu privilégier des vacances au Mondial des clubs...

Il se pourrait que cet été, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se retrouvent... dans le pays de l'Oncle Sam. En effet, le PSG et le Real Madrid vont participer à la Coupe du monde des clubs qui se déroulera aux Etats - Unis du 15 juin au 13 juillet prochain.

«J'imagine qu'un Kylian Mbappé qui doit en être à 65 matchs cette saison serait bien parti en vacances»

De nouveaux efforts à livrer pour ces grands noms qui ont déjà joués sur tous les tableaux et qui auraient pu privilégier du repos plutôt qu'une nouvelle compétition selon Pierre Ménès qui prend le cas de figure de Kylian Mbappé. « La Coupe du monde des clubs, plus elle approche, plus elle m'intéresse. Ca va un peu meubler le vide de ce mois de juin et de juillet. Pas sûr que tous les joueurs pensent la même chose que moi. J'imagine qu'un Kylian Mbappé qui doit en être à 65 matchs cette saison serait bien parti en vacances. Mais bon, ce sont les choix de la FIFA qu'il faut accepter ». a confié l'ex-chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot.