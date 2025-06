Kylian Mbappé : La terrible malédiction…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est à une petite unité d’égaler Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France. Comme son aîné, la star du Real Madrid a fait ses débuts à l’AS Monaco. Et comme lui, il subit un bashing important dans l’opinion publique d’après Pierre Ménès.

Après avoir connu une disette de sept matchs sans marquer, Kylian Mbappé a inscrit deux buts et autant de passes décisives en autant de rencontres la semaine dernière pendant le Final Four de la Ligue des nations. De quoi lui permettre de revenir à une seule et petite unité de Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France et d’en devenir le meilleur passeur devant Antoine Griezmann.

«On a quand même vraiment un problème en France» De quoi pousser Pierre Ménès à dresser un terrible constat. « Je pense que si on en est à réclamer la tête d’un mec qui a mis 50 buts et 32 (ndlr 31 en réalité) passes décisives en 90 sélections en équipe de France… On a quand même vraiment un problème en France ». D’ailleurs, l’ex-consultant de Canal+ s’est remémoré une couverture médiatique très dure envers Thierry Henry pendant son temps en équipe de France. « Mais je me souviens de Thierry Henry qui lui avait la concurrence de (Zinedine) Zidane : « Henry ne sera jamais Zidane, pourquoi Henry est toujours mauvais en équipe de France et bon avec Arsenal, pourquoi Henry fait la gueule quand il marque des buts, et le but de la main contre l’Irlande ? » ».