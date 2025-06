Mbappé a disparu, l’annonce inquiétante

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les performances de Kylian Mbappé face à l’Espagne (4-5) et l’Allemagne (2-0) en Ligue des Nations sont loin d’avoir charmé Jérôme Rothen. Ce lundi, dans son émission sur RMC, l’ancien joueur du Paris SG a critiqué l’international français de 26 ans, pourtant auteur de deux buts et deux passes décisives durant le rassemblement.

Conscient de pouvoir faire mieux sur un plan personnel mais aussi collectif après les deux matchs de Ligue des Nations contre l’Espagne (4-5) et l’Allemagne (2-0), Kylian Mbappé se montrait néanmoins satisfait de ce rassemblement, et il en était de même pour Didier Deschamps . « Il marque, il fait marquer. Il est très bien dans ce rôle de capitaine. Il assume son rôle de leader sur et en dehors du terrain. On peut toujours faire la fine bouche mais c’est lui d’abord qui veut toujours plus », confiait le sélectionneur tricolore après le succès face à l’Allemagne .

De son côté, Jérôme Rothen est loin d’avoir été impressionné par Kylian Mbappé , malgré les deux buts et deux passes décisives du capitaine tricolore dans ce rassemblement. « Je trouve qu’il y a des lacunes. Quand l’équipe subit, il disparaît beaucoup trop pour un leader d'attaque. Quand elle se procure des occasions, comme cela a été le cas contre l’Espagne où l’équipe de France avait le ballon, qu’il avait plein de créateurs autour de lui, là il est dans la position de numéro 9, celle qu’on attend (…) et il rate des choses qu'un joueur qui se proclame "meilleur joueur de la planète foot" ne peut pas se permettre de rater. Tu dois être beaucoup plus efficace mon coco », a lâché l’ancien joueur du PSG dans son émission sur RMC.

« Moi, je suis un peu inquiet »

« Je n’ai pas l’impression qu’on va dans le sens de la remise en question car lui est très satisfait de ses deux performances, et même son sélectionneur, donc moi je suis un peu inquiet, s’alarme Jérôme Rothen. Et sur la performance d’hier (dimanche), quand on prend le bouillon pendant une mi-temps, qu’est-ce qu’il a fait Kylian Mbappé en bon numéro 9 qu’il est ? Comme très souvent il est venu participer au jeu car il a envie de toucher le ballon, il voit qu’il n’est pas servi, il vient participer au jeu. Vous avez vu les erreurs techniques dans la transmission entre le milieu et l’attaque ? Et vous allez me dire qu’hier, il mérite un 7 dans L’Équipe ? Parce qu’il a mis un but et la passe décisive ? Je suis désolé mais tu n’as pas besoin de t’appeler Kylian Mbappé pour ouvrir les yeux, le jeu demande la passe. Tous les joueurs, surtout les internationaux sur la pelouse, que ce soit Thuram et Kolo Muani, et pourtant techniquement on ne peut pas dire qu’ils soient très à l’aise, auraient servi Olise pour qu’il finisse tout seul. Cela aurait même été une faute professionnelle d’essayer de la finir tout seul, même en marquant. »

Le consultant de RMC conclut par un constat inquiétant : « Kylian Mbappé, qui était créatif à une certaine époque, ne l’est plus du tout aujourd’hui. C’est pour ça qu’il joue numéro 9, car il ne fait pas assez d’efforts quand il joue sur le côté, car lorsqu’il a le ballon arrêté, il n’arrive plus trop à éliminer, et il a beaucoup de déchets, et dans ses passes aujourd’hui, beaucoup plus de déchets qu’à l'accoutumée. »