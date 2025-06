Un transfert «géant» annoncé, il lâche le PSG pour Mbappé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un temps proche d'un accord avec le PSG, Franco Mastantuno serait sur le point de réaliser son rêve de gosse en signant pour le Real Madrid. Agé de 17 ans, ce milieu offensif, formé à River Plate, s'est distingué en fin de saison dernière en inscrivant des buts de grande classe. Pour son sélectionneur Lionel Scaloni, il pourrait encore progresser avec la Casa Blanca.

Le transfert n’a pas encore été officialisé par le club espagnol, mais ce ne serait plus qu’une question de jours avant que Mastantuono ne revêt le maillot du Real Madrid. Présent en conférence de presse, Lionel Scaloni a salué ce choix. « Mastantuono au Real Madrid ? Si ça se produit, ce serait énorme. Aller au Real Madrid, c'est géant, on parle du meilleur club du monde, ou de l'un des meilleurs. » a confié le sélectionneur de l’ Argentine.

Comme Mbappé, il a grandi avec le Real Madrid

Depuis son enfance, Mastantuono voue une passion pour le Real Madrid, ce qui justifie sa décision. « Il a toujours aimé Madrid. Il se voyait jouer en blanc. De par ses qualités, et nous en avons souvent parlé, il s'intégrerait parfaitement dans le meilleur club du monde. Il a toujours pensé que ce serait sa maison à l'avenir et il a admiré de nombreux joueurs qui y sont passés (...) Il est évident que de nombreux enfants argentins sont devenus supporters du FC Barcelone à cause de Messi, comme Claudio Echeverri, que j'ai également recruté pour River, mais Franco a toujours su qu'il voulait jouer au Real Madrid. Cette idée a toujours prévalu dans son esprit » a déclaré son formateur Daniel Brizuela à As.