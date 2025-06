PSG : Marquinhos quitte Paris pour un grand projet !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir remporté la Ligue des champions, le PSG espère bien arracher un autre trophée majeur à savoir la Coupe du monde des clubs qui débutera dimanche. Interrogé sur les ambitions parisiennes, Marquinhos affiche d'ailleurs sa volonté de remporter la compétition.

«On vise haut»

« On s’efforce toujours d’être parmi les candidats à la victoire finale dans tous les tournois auxquels on participe, de lutter pour le titre, pour la plus haute marche du podium. Même si comme je l’ai dit, c’est toujours une tâche difficile, un défi très compliqué. On doit aborder le tournoi match après match, en ayant conscience qu’il s’agira d’une compétition très relevée. La route sera longue, mais on vise haut », ajoute Marquinhos.