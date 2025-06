PSG - Transfert de Marquinhos : C'est confirmé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait récemment prolongé jusqu'en 2028, Marquinhos a été annoncé sur le départ. Une idée renforcée par la victoire en Ligue des champions qui aurait pu sonner comme la façon de partir au sommet. Et pourtant, le capitaine du PSG devrait rester. Illya Zabarnyi est annoncé comme sa future doublure.

«Il ne vient pas pour remplacer Marquinhos»

« C'est une piste étudiée par le club depuis plusieurs mois. Depuis le mois d'octobre précisément. Luis Enrique apprécie énormément le profil, il est fan du joueur. On l'avait évoqué cet hiver, il y a une chose qui posait problème, c'est sa nationalité. Il est Ukrainien et Matvey Safonov de l'autre côté est russe. Et on sait qu'il pourrait y avoir un problème par rapport au conflit qui existe entre la Russie et l'Ukraine. Mais visiblement, c'est un souci qui s'est estompé et le joueur serait enclin à venir. Des discussions existent entre les deux clubs pour prendre des informations sur la faisabilité du dossier et les conditions économiques. A priori, c'est une somme supérieure à 50M€. Il n'y a pas de clause, donc une négociation a lieu actuellement. Luis Campos n'était pas sur place pour négocier le transfert, contrairement à ce qui a pu circuler. Il n'était pas à Londres », ajoute Marc Mechenoua.