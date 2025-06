Lamine Yamal : L'annonce cash du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la guerre à distance entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. C'est du moins ce qui est orchestré par la presse ces derniers jours dans le cadre de la cérémonie du Ballon d'or 2025 qui aura lieu le 22 septembre prochain. Les débats enflamment les esprits, mais pour Nuno Mendes, son coéquipier au PSG a un avantage clé.

Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions et Ligue des nations depuis dimanche soir et la victoire du Portugal face à l'Espagne (2-2 puis 5-3 aux tirs au but). C'est simple, Nuno Mendes a raflé tous les trophées pour lesquels il s'est battu cette saison avec le PSG et la sélection portugaise. Dimanche soir, le latéral gauche a su largement contenir la menace adverse que représentait Lamine Yamal, concurrent direct d'Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d'or.

«Il y a Lamine Yamal et Ousmane Dembélé mais l'un va jouer la Coupe du Monde des Clubs et l'autre non !» Confronté aux médias après la Ligue des nations remportée avec le Portugal dimanche soir, Nuno Mendes s'est montré relativement cash sur l'identité du futur Ballon d'or à ses yeux. « Pour l'instant, il y a Lamine Yamal et Ousmane Dembélé mais l'un va jouer la Coupe du Monde des Clubs et l'autre non ! ». La non-participation de Lamine Yamal au Mondial des clubs avec le FC Barcelone devrait donc être pénalisant pour le Ballon d'or d'après le coéquipier de Dembélé au PSG.