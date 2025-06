PSG - Ousmane Dembélé : Le grand changement demandé par Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il s’est imposé comme la star offensive du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est également devenu un leader dans le vestiaire. Interrogé par France Football après le sacre du club en Ligue des champions face à l'Inter, l’international français est revenu sur sa discussion décisive avec Luis Enrique en début de saison.

C’est un beau geste qui n’a pas laissé insensible le groupe de Luis Enrique. « Avant le match (contre l'Inter), dans le bus, Gianluigi Donnarumma a remis des lettres à tous les joueurs, tout le staff, révèle Ousmane Dembélé dans un entretien à paraître dans le prochain numéro de France Football. Il a fait un petit mot de soutien en disant que ce qu'on a fait cette saison, ça a été exceptionnel. Et c'était quelque chose de fort, en plus il l'a mis en français, en anglais, en portugais, pour tout le monde. Ça a vraiment motivé tout le monde. On avait déjà la motivation, mais encore plus après ça. C'était un très beau geste de sa part », raconte l'attaquant de l'équipe de France.

« On ne pense qu'au collectif avant de penser à soi-même » Pour le numéro 10 du PSG, un tel geste reflète l’état d’esprit qui règne dans le vestiaire. « Ce collectif, c'est grâce à ça qu'on est beaucoup plus fort. On ne pense qu'au collectif avant de penser à soi-même. Et c'est aussi grâce à ça que le Paris Saint-Germain a été champion d'Europe. Tout le monde a défendu, tout le monde a attaqué. Quand on voit Achraf Hakimi, il a marqué en quart de finale, en demi-finales, en finale de Ligue des champions alors que c'est un défenseur. Il défend, il attaque, il fait énormément d'efforts », poursuit Ousmane Dembélé, se remémorant ce que lui a demandé Luis Enrique en début de saison.