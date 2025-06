Dembélé : Le PSG a choisi son remplaçant !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Touché à la cuisse, Ousmane Dembélé est forfait pour la rencontre entre l’équipe de France et l’Allemagne ce dimanche, mais devrait également manquer les trois premiers matchs du PSG lors de la Coupe du monde des clubs. Une absence que Paris ne compensera pas en recrutant un attaquant avant le début de la compétition, estimant que cela peut permettre à Gonçalo Ramos d’évoluer au poste de numéro 9.

Tous les deux blessés contre l’Espagne, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont quitté le rassemblement de l’équipe de France et ont été mis à la disposition du PSG. Si le premier ne souffre que d’un coup, le second est touché à la cuisse et son absence est estimée entre deux et trois semaines.