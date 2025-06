Dembélé : L'annonce qui va faire paniquer le PSG !

Sortis blessés face à l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont forfaits pour le prochain match des Bleus. Si l’état de Barcola n’inspire pas d’inquiétude, celui de Dembélé, touché au quadriceps, est plus préoccupant. Didier Deschamps a évoqué une blessure musculaire pouvant l’éloigner des terrains pour un moment.

« À la suite de la rencontre face à l’Espagne, jeudi, où il avait été remplacé en raison d’une douleur au quadriceps gauche, Ousmane Dembélé a passé des examens médicaux ce vendredi 6 juin. Ceux-ci ont révélé une lésion. De son côté, Bradley Barcola a été touché au genou droit et n’est pas en état de jouer dimanche. Didier Deschamps, le sélectionneur national, a acté leur forfait. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont été remis à la disposition de leur club. »

«C’est un peu plus embêtant pour Ousmane»

Des propos abordés par Didier Deschamps sur Téléfoot. Le sélectionneur des Bleus craint une blessure un peu plus grave pour le meilleur buteur du PSG :

« C’est un peu plus embêtant pour Ousmane (Dembélé) que pour Barco (Bradley Barcola). C’est musculaire et après, ça dépendra de la récupération. Mais évidemment, la saison ne s’arrête pas aujourd’hui pour eux, donc ils sont repartis sur une période qui peut durer plus ou moins longtemps. C’est toujours embêtant, ça peut arriver. Il y a toujours de la fatigue en fin de saison et donc une exposition à une blessure qui est un peu plus importante. »