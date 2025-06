Un joueur gagne au tribunal, l'aveu de l'OM !

Placardisé toute la saison par l’OM, Chancel Mbemba a remporté son bras de fer face au club marseillais devant la commission juridique de la LFP. Le défenseur congolais, écarté du groupe professionnel depuis un an, a obtenu gain de cause sur ses salaires gelés. Malgré cette situation tendue, il est resté irréprochable selon le club.

En plein clash avec l’OM, Chancel Mbemba n’a pas joué la moindre minute depuis plus d’un an. Le défenseur congolais, en fin de contrat fin juin, a été placé dans le loft toute la saison, ne participant plus aux entraînements avec ses coéquipiers du groupe professionnel.