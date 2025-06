Mbappé, la «guerre» est déclarée ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a un capitaine depuis la fin de la Coupe du monde 2022 : Kylian Mbappé. Depuis, son influence chez les Bleus n'a cessé de prendre de l'ampleur et certains malaises et polémiques s'en sont notamment suivies. En interne, un problème qui relève du sportif agacerait le vestiaire de la sélection tricolore : le positionnement de Mbappé.

Attaquant de pointe, puis ailier droit avant d'évoluer dans le couloir gauche de l'attaque et de revenir dans l'axe. Depuis son explosion en 2017 avec l'AS Monaco et l'équipe de France, Kylian Mbappé a connu toutes les positions offensives. Au fil du temps, ses préférences ont évolué passant d'ailier gauche à attaquant de pointe. C'est à nouveau le cas selon Romain Molina.

«Tout le monde dit en équipe de France qu'il devrait jouer à gauche» Le journaliste d'investigation a publié une vidéo sur YouTube par le biais de laquelle il s'est attardé en dressant un constat alarmant concernant le ras-le-bol des joueurs de l'équipe de France concernant le « tout pour Mbappé ». « Mbappé ? Tout le monde dit en équipe de France qu'il devrait jouer à gauche. Dembélé dans l'axe en créateur et à droite quelqu'un d'autre, Doué ou que sais-je. Mais tout le monde voit ça ».