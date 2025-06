Mbappé annonce le futur crack de l’équipe de France

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour sa première apparition sous le maillot de l'équipe de France A, Rayan Cherki a réalisé une entrée plus que convaincante. Face à l'Espagne ce jeudi soir, le milieu offensif, qui s'apprête à quitter l'OL, a inscrit un but remarquable avant de délivrer une passe décisive. Selon Kylian Mbappé, le joueur de 21 ans devrait faire parler de lui.

Avant d’affronter l’Allemagne en Ligue des Nations ce dimanche, Mbappé n’a pas tari d’éloges à l'égard de Rayan Cherki , qui a réalisé des débuts fracassants sous le maillot bleu. Auteur d’un but et d’une passe décisive face à l’ Espagne ce jeudi, le milieu offensif de l’ OL s’affirme comme le futur de cette équipe de France.

« Les qualités sont évidentes »

« On a essayé de l'accompagner du mieux possible. Les qualités sont évidentes, on le savait. Il va nous apporter. Maintenant tout part de la tête, on voulait qu'il se sente bien » a déclaré Mbappé, dont la mère avait, un temps, géré la carrière de Cherki.