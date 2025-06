Kylian Mbappé : Son rêve loin de Madrid !

Critiqué malgré une prestation statistiquement réussie contre l’Espagne, Kylian Mbappé reste focalisé sur son objectif ultime : la Coupe du monde 2026. Après la défaite des Bleus en demi-finale de la Ligue des Nations, le capitaine tricolore a reconnu les failles du collectif, tout en réaffirmant son ambition avec l’équipe de France sur le long terme.

«On a une vision à long terme qui est la Coupe du monde»

Kylian Mbappé a ensuite réaffirmé son ambition en Bleu, avec un rêve précis en tête :

« Nous, on a une vision à long terme qui est la Coupe du monde, et qui se gagne avec des certitudes. On est en train d’en acquérir. On doit continuer à travailler pour arriver à la Coupe du monde avec le plus de certitudes possibles. »