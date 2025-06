«Terminé», Mbappé balance cash sur son départ du PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce samedi, Kylian Mbappé a évoqué l'actualité de l'équipe de France, mais aussi le sacre du PSG en Ligue des champions. Malgré la victoire du club parisien, il ne regrette aucunement sa décision de signer pour le Real Madrid l'été dernier après sept ans de bons et loyaux services.

Est-ce un hasard ou la preuve qu’il était devenu un fardeau pour le PSG ? Personne ne le saura avec certitude, mais la finalité reste la même : le club parisien a remporté sa première Ligue des champions un an après le départ de Kylian Mbappé au Real Madri d. Certains y ont vu un lien de cause à effet évident. Par conséquent, la réponse de l’international tricolore était très attendue. Elle est arrivée ce samedi à la veille d’une rencontre de Ligue des Nations face à l’ Allemagne.

Mbappé sort du silence sur le PSG

Questionné sur le sacre du PSG, Mbappé n’a pas affiché sa jalousie. « Ça ne me touche pas. C'est une bonne chose. Je pense que dans une carrière on a tous des défis. Je suis un peu plus dans l’œil du cyclone, c'est bien, j'ai toujours aimé être dans ces positions, à moi de travailler. J'ai inversé pas mal de tendances dans ma carrière, on m'a collé beaucoup de choses au dos, et j'ai réussi à les enlever. A moi de travailler » a déclaré le joueur français.