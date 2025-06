Sacre du PSG : Kylian Mbappé sort du silence !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi dernier, le Paris Saint-Germain remportait la finale de la Ligue des champions en surclassant l’Inter Milan (5-0). Un match qu’a évidemment suivi Kylian Mbappé, parti quelques mois auparavant au Real Madrid. Présent en conférence de presse avant d'affronter l'Allemagne, l’ancienne star du PSG est revenue sur la victoire des Parisiens.

Moins d’un an après le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est enfin parvenu à remporter la première Ligue des champions de son histoire, en surclassant l’Inter Milan (5-0) en finale. La conclusion d’une seconde partie de saison marquée par la force collective de l’équipe dirigée par Luis Enrique, parvenant en quelques mois à faire oublier le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Présent en conférence de presse ce samedi matin, à la veille d’affronter l’Allemagne avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a réagi pour la première fois au sacre parisien.

« C'était la meilleure équipe d'Europe » « J'étais au Maroc, j'ai regardé le match au Fairmont. Je vous donne tous les détails, j'étais avec mon cousin, la télé était plutôt grande, a commencé Kylian Mbappé, avec un brin d’ironie. Plus sérieusement, j'étais content, je pense qu'ils le méritent. Ils ont connu tellement d'années où ils ont galéré. J'ai fait partie de ça aussi, j'ai connu toutes les étapes de la Ligue des champions sauf la victoire. Donc je sais très bien de quoi je parle. Si on parle purement terrain, c'était la meilleure équipe d'Europe. Ils ont mérité leur titre, je ne me souviens pas d'une finale avec un 5-0 dans une compétition majeure. Mérité à 100 %. Ils deviennent l'équipe que tout le monde veut battre ! »