Deschamps : Clash avec Mbappé, tout est révélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'automne dernier, Kylian Mbappé était aux abonnés absents pendant les trêves internationales d'octobre et de novembre. Et ce, bien qu'il dispose du statut de capitaine de l'équipe de France. Le journaliste Romain Molina a communiqué les coulisses de ce feuilleton en soulignant le rôle de Didier Deschamps dans cette affaire qui a pris de grosses proportions. Explications.

Entre Kylian Mbappé et certains membres de l'équipe de France, tout ne semble pas être si rose. Nommé capitaine des Bleus pendant le rassemblement de mars 2023, le premier après la Coupe du monde au Qatar et la retraite internationale d'Hugo Lloris, Mbappé a changé de dimension en sélection et aux yeux du public. Un choix assumé par Didier Deschamps qui a engendré bon nombre de débats et de polémiques en plus de deux ans et même au cœur de l'équipe de France.

«Deschamps a couvert le joueur, il n'a pas voulu venir parce que ça n'allait pas» Romain Molina est revenu sur ce processus qui a fait des jaloux. « Deschamps nomme Mbappé capitaine. Quelques mois après ce choix, qui avait été très discuté en interne parce que d'autres voulaient le brassard. Il y avait une grande course à l'ego, au jeu politique, il y avait (Mike) Maignan à un moment donné qui le voulait, chacun a joué sa partition. Mais c'était Mbappé ». a assuré le journaliste d'investigation au moment d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube dénonçant au passage le poker menteur de sa famille obligeant Didier Deschamps à éteindre le feu. « Quelques mois après, transfert au Real (ndlr Madrid, et le joueur ne vient pas en équipe de France. Deschamps a couvert le joueur, il n'a pas voulu venir parce que ça n'allait pas. Il fait le coup deux fois et à l'époque il pensait même arrêter la sélection et ça, plein de gens sont au courant ».